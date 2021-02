Usa: impeachment, difesa Trump denuncia “doppio standard” e “vendetta politica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi al Senato la quarta giornata del processo di impeachment ai danni dell’ex presidente Trump. Oggi tocca ai legali dell’ex inquilino della Casa Bianca suffragare le ragioni della difesa. La posizione degli avvocati andrà a concentrarsi principalmente su tre punti: non è costituzionale mettere sotto impeachment un presidente non più in carica; Trump si è avvalso del diritto di non rispondere, garantito dal primo emendamento; l’accusa non è riuscita a provare alcun collegamento tra i discorsi fatti da Trump prima dell’assalto al Congresso e l’assalto stesso. L'ex consigliere di Trump, Jason Miller, ha detto all’emittente “Cnn” che la presentazione della difesa potrebbe durare solo quattro ore, molto meno rispetto alle 16 a disposizione. Gli avvocati David Schoen, Bruce Castor, Michael van der Veen e William Brennan dovrebbero parlare durante le discussioni odierne, tentando di confutare gli argomenti dell’accusa. (segue) (Nys)