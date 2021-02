Omicidio Cucchi: imputato risponde a sorella Stefano, relazioni non falsificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta tra Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, e il colonnello Luciano Soligo, imputato nel processo per i presunti depistaggi dopo la morte del giovane. Soligo, nel corso del suo esame, oggi pomeriggio, sollecitato da un avvocato che ha letto il post pubblicato su Facebook dalla sorella della vittima che parlava delle relazioni falsificate per nascondere le reali condizioni di Stefano e sottolineava lo scarico delle responsabilità fatto dallo stesso Soligo nei confronti del suo superiore, il generale Alessandro Casarsa, ha replicato sostenendo che le relazioni "non sono state assolutamente falsificate" ed è emerso che "Cucchi camminava, non zoppicava. Ho chiesto cosa significasse a Di Sano che 'veniva accompagnato a salire' e mi ha spiegato che aveva salito le scale da solo. Mi ha escluso che fosse sorretto. E queste cose le ho riferite quando ho parlato con Cavallo", ha spiegato. "Quello che è scritto è quello che è stato acquisito da Colicchio e Di Sano. Quello che ho appurato l'ho riferito". In merito ai suoi superiori "non mi hanno detto di modificare ma di verificare e poi fargli sapere. Lo scopo - ha evidenziato - era acclarare quanto accaduto lì e non quanto riferito. Io ho ricevuto le disposizioni dal gruppo e a loro ho risposto, non ad altri". (Rer)