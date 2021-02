Venezuela: relatrice Onu chiede eliminazione sanzioni Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Douhan ha menzionato diversi settori colpiti dalla crisi come salute, alimentazione, economia, istruzione, agricoltura, tecnologia, telecomunicazioni, petrolio, e ha affermato che le azioni guidate dagli Stati Uniti non hanno base giuridica, così come le sanzioni multilaterali che violano i diritti umani e la sovranità degli Stati. Secondo la relatrice, le misure impediscono al Venezuela di poter provvedere ai bisogni della sua popolazione e impediscono ai funzionari venezuelani che non sono legati ad attività illecite di svolgere le loro funzioni diplomatiche. La relatrice si trova attualmente in Venezuela, dove è arrivata lo scorso 1 febbraio. Da allora, ha incontrato diversi rappresentanti del partito al governo, e ieri è stata a colloquio con il presidente Nicolas Maduro e con il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez. Ha inoltre incontrato i rappresentanti delle Ong e della società civile ed esponenti dell'opposizione come i deputati José Brito, Luis Parra, e con Juan Guaidó. (Res)