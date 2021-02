Usa: vaccino Moderna, autorità sanitarie favorevoli ad aumento dosi in ogni fiala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Food and drug administration (Fda), l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, hanno fatto sapere alla casa farmaceutica Moderna che può inserire fino al 40 per cento in più di vaccino contro il coronavirus in ciascuna delle sue fiale, un modo semplice e potenzialmente rapido per rafforzare le forniture. Lo riferisce il “New York Times”, citando fonti a conoscenza delle dinamiche interne all’azienda. Moderna fornisce attualmente circa la metà delle scorte vaccinali degli Stati Uniti. In questo contesto, gli esperti della Fda hanno chiesto alla Moderna di presentare ulteriori dati a prova che cio' non comprometterebbe la sicurezza e la efficacia del vaccino.(Nys)