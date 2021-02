Libia: Unsmil, inviato speciale Kubis prosegue colloqui introduttivi ad alto livello (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, l'inviato speciale Kubis si è consultato infine con il ministro degli Affari esteri dell'Egitto, Sameh Shukri e con la sua squadra, oltre che con i ministri degli affari esteri della Turchia, Mevlüt Çavuşoğlu, della Federazione Russa, Sergey Lavrov, della Francia, Jean-Yves Le Drian e separatamente con la sua squadra. Allo stesso modo ha incontrato il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman al-Jerandi, e il viceministro degli Affari esteri del Giappone, Takahashi Katsuhiko, nonché i direttori politici e/o gli ambasciatori di Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Italia e Germania in Libia e i rappresentanti permanenti del Qatar e della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a New York. (Com)