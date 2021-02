Usa: minacce a giornalista, sospeso vice portavoce della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tj Duklo, vice portavoce della Casa Bianca, è stato "sospeso per una settimana senza stipendio" dal suo incarico per aver minacciato una giornalista. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Ducklo avrebbe minacciato Tara Palmeri, giornalista di “Politico”, e anche Alexi McCammond di “Axios”. "Ti distruggerò", avrebbe detto Ducklo a Palmeri in una telefonata poco dopo l'insediamento del presidente Joe Biden il 20 gennaio scorso. I media Usa riferiscono che il funzionario della Casa Bianca "ha fatto commenti dispregiativi e misogini" su Palmeri e l'ha definita "gelosa". Psaki ha precisato che "Tj Ducklo si è scusato con il giornalista” e che “è stato il primo a riconoscere che questo non è lo standard di comportamento stabilito dal presidente”.(Nys)