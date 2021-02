Argentina: Falklands, "preoccupazione" del governo per presenza sottomarino Usa scortato da aereo britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha espresso oggi la sua "grave preoccupazione" dopo aver appreso della presenza del sottomarino nucleare USS Greeneville (SSN 772), della marina degli Stati Uniti, nelle acque dell'Oceano Atlantico del Sud scortato da un aereo della forza aerea britannica di stanza nelle isole Falklands. Lo afferma una nota ufficiale del ministero degli Esteri rilasciata nella quale si sottolinea che "la presenza di navi in grado di trasportare e utilizzare armi nucleari nell'Atlantico meridionale contraddice la Risoluzione 41/11 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite" che dichiara quest'area come "Zona di pace e cooperazione" esortando gli Stati di tutte le altre regioni a "ridurre ed eventualmente eliminare la loro presenza militare" e "la non introduzione di armi nucleari o altro armi di distruzione di massa". La nota di Buenos Aires conclude affermando che "l'Argentina si rammarica del fatto che, mentre si celebrano i 50 anni del Trattato di non proliferazione nucleare, si cerchi ancora di costruire le relazioni internazionali sulla base dell'estensione delle capacità militari". (segue) (Abu)