Argentina: Falklands, "preoccupazione" del governo per presenza sottomarino Usa scortato da aereo britannico (3)

- L'episodio si inserisce nell'ambito della storica rivendicazione delle isole Falklands/Malvinas da parte dell'Argentina. Secondo le Nazioni Unite si tratta di un territorio "non autonomo" amministrato dal Regno Unito e la cui sovranità è rivendicata dall'Argentina. È incluso tra i 17 territori nell'elenco dei territori non autonomi sotto la supervisione del Comitato speciale delle Nazioni Unite sulla decolonizzazione. La situazione dell'arcipelago viene esaminata annualmente dal comitato dal 1965 alla luce della risoluzione 2065 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Legalmente, l'Onu considera le Isole Falklands come un territorio di sovranità ancora pendente per definizione, tra il Regno Unito, che lo amministra dal 1833, e l'Argentina, che ne chiede la restituzione. (Abu)