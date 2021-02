Usa: impeachment, difesa Trump denuncia “doppio standard” e “vendetta politica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali che assistono nel processo di impeachment l’ex presidente statunitense, Donald Trump, hanno suffragato le argomentazioni a difesa del loro assistito denunciando il “doppio standard” adottato dall’accusa nel giudicare i suoi comportamenti e descrivendo l’intero procedimento come una “vendetta politica”. Lo riferiscono i media Usa. I legali hanno mostrato in aula filmati in cui si vedono parlamentari del Partito democratico che, dal 2017, chiedono che Trump venga messo sotto accusa. Video di legislatori come il deputato Maxine Waters, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez e la senatrice Elizabeth Warren sono stati montati in un’unica clip. "Quello stesso odio e questa rabbia hanno portato i dirigenti della Camera a ignorare le proprie parole e azioni e stabilire un pericoloso doppio standard", ha detto l'avvocato di Trump David Schoen, mostrando poi un’altra rassegna di documenti. In un video, ad esempio, il parlamentare democratico Jon Tester dice "devi tornare indietro e prendere [Trump] a pugni in faccia", mentre la presidente della Camera, Nancy Pelosi, afferma "devi essere pronto a tirare un pugno", quando necessario. L'impeachment di Trump "è incostituzionale" oltre che "un atto di vendetta politica", ha affermato Michael Van der Veen, altro difensore dell’ex presidente. Trump è accusato di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso, e nei successivi scontri tra forze dell’ordine e facinorosi hanno perso la vita cinque persone. (segue) (Nys)