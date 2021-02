Tlc: Vestager, investimenti avvengano garantendo concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nelle reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra e 5G, devono avvenire preservando il funzionamento del mercato unico e garantendo una concorrenza sostenibile ed efficace a vantaggio dei consumatori. Questo il contenuto della risposta della vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, a una interrogazione dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. "La Commissione incoraggia gli Stati membri a includere nei loro piani per la ripresa e la resilienza investimenti e riforme finalizzati, tra l'altro, alla rapida diffusione di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra e 5G" e "tali investimenti e riforme contribuiranno a garantire che le zone remote e rurali in Europa possano beneficiare di connessioni a banda larga ad altissima capacità e che siano create in tali zone nuove opportunità economiche", ha spiegato Vestager. Allo stesso tempo, "occorre preservare il funzionamento del mercato unico e garantire una concorrenza sostenibile ed efficace a vantaggio dei consumatori", ha aggiunto. In particolare, Vestager ha sottolineato che "qualsiasi intervento statale finanziato dal dispositivo per la ripresa e la resilienza che comporti aiuti deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato". La Commissione è "pronta a guidare gli Stati membri nella preparazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza e li incoraggia a instaurare contatti preliminari, anche in materia di aiuti di Stato, per garantire che il processo di adozione dei piani sia il più agevole possibile". In merito agli aiuti di Stato, Vestager ha ricordato che "la Commissione ha pubblicato modelli guida per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza in linea con le norme dell'Ue, anche per quanto riguarda il dispiegamento e l'adozione di reti fisse e mobili ad altissima capacità, comprese le reti 5G e in fibra ottica". (Beb)