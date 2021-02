Governo: Crimi, M5s sosterrà esecutivo con lealtà e correttezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al presidente Mario Draghi che dovrà guidare il Paese in questa difficile fase storica. Il Movimento 5 stelle garantirà il suo sostegno all'esecutivo con lealtà e correttezza. Auguro buon lavoro, in particolare, ai 4 ministri del Movimento e a Roberto Cingolani, nuovo ministro per la Transizione Ecologica, il dicastero che abbiamo fortemente voluto e che caratterizzerà l'intera azione di questo governo". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5s, Vito Crimi. "Questo è il governo della transizione ecologica. Ringrazio infine i nostri ministri uscenti per il grande lavoro svolto, con dedizione, passione e professionalità", aggiunge.(Rin)