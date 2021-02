Usa: impeachment Trump, la difesa conclude le sue argomentazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei due giorni passati, i nove deputati dem che gestiscono l’impeachment hanno mostrato in aula video dell’insurrezione, i messaggi pubblicati su Twitter da Trump durante l’attacco, le testimonianze rese dalle persone incriminate e altre prove documentali. I seggi al Senato sono equamente divisi tra i due partiti: 50 ai democratici e 50 ai repubblicani. Per la condanna dell’ex inquilino della Casa Bianca non sarà tuttavia sufficiente la maggioranza semplice, come quella richiesta nelle votazioni sulla costituzionalità del processo. Serve una maggioranza qualificata dei due terzi dei senatori, cioè 67 voti. In altri termini, per stabilire la colpevolezza di Trump sarebbe necessario che 17 repubblicani si schierassero dalla parte dei democratici. (Nys)