Omicidio Cucchi: la sorella, si conferma falsificazione relazioni su condizioni di Stefano

- "Al processo per i depistaggi sull'uccisione di Stefano Cucchi stanno ora iniziando a parlare gli imputati eccellenti". Lo ha scritto in un post su Facebook Ilaria Cucchi, la sorella del giovane romano morto dopo il pestaggio subito in caserma dove venne portato la sera tra il 15 e 16 ottobre 2009. "Il colonnello Soligo, chiamato in causa per le relazioni false da Di Sano e Colombo Labriola, ora sta accusando apertamente di tutto il generale Casarsa. Hanno falsificato le relazioni che descrissero le condizioni fisiche di Stefano dopo il pestaggio. C'è ancora qualcuno che ha dei dubbi su questa tragedia?" (Rer)