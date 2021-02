Maltempo: domani variazioni su alcune linee tpl a Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'ordinanza di chiusura di tutte le scuole del territorio comunale, emanata quest'oggi dal sindaco di Viterbo Giovanni Arena per avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani 13 febbraio, alcune linee del trasporto pubblico locale subiranno delle modifiche. Lo comunica in una nota l'assessore alla mobilità urbana Enrico Maria Contardo. Queste le variazioni: Linea 5, corsa 1 soppressa, corsa 2 effettua il giro completo (Vallebona, Montecalvello), corsa 6 soppressa, corsa 7 effettua il giro completo (Vallebona, Montecalvello); Linea 6, corsa 1 soppressa, corsa 2 effettua il giro completo (zona Peep); corse scolastiche, soppresse corsa 1 e 2. (Com)