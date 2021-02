Perù: Fmi, nel 2012 crescita all'8,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù, nel 2020 colpito duramente dalla crisi pandemica, potrebbe quest'anno ottenere una crescita del prodotto interno lordo (pil) pari all'8,5 per cento. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto conclusivo della missione compiuta Lima, tra il 18 e il 29 gennaio, ai sensi del noto articolo IV dello statuto. La stima, che corregge di mezzo punto a ribasso quella divulgata dal Fondo appena pochi giorni fa, dà conto del freno posto all'economia dalle severe misure adottate per contenere i contagi, "nonostante le forti politiche di stimolo" promosse dai governi. Strategie che non hanno però frenato la diffusione del virus, con una forte ripresa dei contagi da gennaio 2021, mettendo a nudo le "debolezze del sistema sanitario" e spingendo il paese ai primi posti della classifica per mortalità legata alla Covid-19. (segue) (Nys)