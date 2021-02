Perù: Fmi, nel 2012 crescita all'8,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo raccomanda quindi al paese di concentrarsi su un programma di riforme che tenga conto delle principali fragilità rivelate dalla pandemia, partendo dalla considerazione che la "povertà, la bassa inclusione finanziaria, l'altro grado di lavoro irregolare e l'instabilità politica hanno minato gli sforzi delle autorità per portare sollievo alle famiglie e frenare i contagi". In pratica Lima viene invitata a seguire raccomandazioni su tre principali. Aumentare la produttività, anche migliorando l'assistenza sanitaria e scolastica, potenziando le infrastrutture, agevolando la redistribuzione della mano d'opera e migliorando il clima degli affari. Si rende poi necessario aumentare la protezione sociale, riducendo la convenienza in parallelo a una riduzione degli incentivi al lavoro nero da operare con leve tributarie e rafforzare la gestione di governo aumentando la trasparenza nell'amministrazione pubblica e l'applicazione di politiche anticorruzione. (Nys)