- "Imprese, turismo e disabili. La Lega da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il cuore dell’Italia". Così in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l'annuncio della squadra di governo fatto al Quirinale dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Com)