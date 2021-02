Energia: Cile, Enel annuncia aggiudicazione 2500 ettari per progetti su rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica italiana Enel, attraverso la sua succursale Enel Green Power Cile, si è aggiudicata la concessione di 2.500 ettari nel Paese sudamericano che verranno destinati allo sviluppo di nuovi impianti solari e sistemi di accumulo, aggiungendo oltre 1.700 Megawatt di energia rinnovabile al Sistema elettrico nazionale (Sen). La concessione, segnala una nota della compagnia, è stata ottenuta "al termine di un impegnativo processo di aggiudicazione da parte del ministero dei Beni Nazionali per oltre 3.300 ettari totali di terreno per lo sviluppo di nuovi progetti rinnovabili nelle regioni di Tarapacà, Antofagasta e Atacama. Attraverso l'aggiudicazione di queste terre, prosegue la nota "l'azienda ribadisce il proprio scopo di promuovere la transizione verso una matrice energetica più pulita attraverso un portafoglio di nuovi progetti sul rinnovabile". Oltre a "contribuire alla crescita economica del Paese", Enel sottolinea che "il piano strategico delle sue controllate ha come obiettivo quello di aggiungere al Sen 2,4 Gigawatt di energia pulita entro il 2023. Secondo Enel il nord del Cile "rappresenta un polo strategico di sviluppo fondamentale" grazie alle sue "eccezionali condizioni e alle politiche pubbliche volte a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'industria dell'idrogeno verde".(Abu)