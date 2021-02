Governo: Meloni, aspettative italiani si infrangono, esecutivo di compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le grandi aspettative degli italiani sull'ipotesi di un governo dei 'migliori' in risposta all'appello del capo dello Stato per fare fronte alla drammatica situazione dell'Italia si infrangono nella fotografia di un esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei ministri di Giuseppe Conte". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Mi chiedo se i cittadini, gli imprenditori, i lavoratori e tutte le persone in difficoltà si sentano rassicurate dall'immagine che vedono. Sono convinta più che mai che all'Italia serva un'opposizione libera e responsabile".(Rin)