Venezuela: relatrice Onu chiede eliminazione sanzioni Usa

- Le sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti sul Venezuela hanno aggravato ulteriormente la crisi economica in cui versa il Paese e per questo vanno sospese. Lo ha sostenuto la relatrice speciale delle Nazioni Unite Alena Douhan, la cui missione presso l'Alto commissariato Onu sui diritti umani è focalizzata sull'impatto negativo esercitato da sanzioni unilaterali, presentando oggi un rapporto preliminare. Nel documento, riferisce la stampa venezuelana, Douhan ha sottolineato che le misure imposte da Washington contro il governo venezuelano hanno aggravato la situazione del Paese, in cui ad oggi vivono 2,5 milioni di venezuelani in una situazione di insicurezza alimentare, mentre fra 1 e 5 milioni di cittadini sono sfollati alla ricerca di una vita migliore. Il Paese, ha ricordato Douhan, soffre di iperinflazione da ormai quattro anni e di una svalutazione della moneta locale che ha portato lo stipendio minimo dei cittadini fra gli 1 e i 10 dollari. "Le sanzioni applicate hanno ridotto le entrate che il governo aveva. Ha minato i progetti sociali del Paese e impedito l'accesso alle attività delle banche in Spagna, Inghilterra e Portogallo", ha detto Douhan. (segue) (Res)