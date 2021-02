Energia: Opec, a gennaio produzione petrolio Libia in calo di 51 mila barili al giorno su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio 2021, la produzione di petrolio in Libia ha registrato un calo significativo rispetto al mese precedente. E’ quanto emerge dal rapporto mensile dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). Secondo i dati forniti dall’Opec, stimati da fonti secondarie, il Paese nordafricano ha prodotto 1,164 milioni di barili giornalieri, in calo di 51 mila barili al giorno rispetto ai dati di dicembre 2020 (1,215 milioni di barili al giorno). Secondo l’Opec la Libia è il Paese che ha registrato il calo di produzione più cospicuo, mentre hanno visto più modeste diminuzioni della produzione l’Iraq (in Medio Oriente) e Nigeria, Congo, Gabon e Guinea Equatoriale (in Africa). (Lit)