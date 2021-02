Brasile: manipolazione del mercato azionario, condannato l'imprenditore Eike Batista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore Eike Batista, ex uomo più ricco del Brasile e ottavo più ricco del mondo tra il 2010 e il 2012, è stato condannato questa mattina a una pena detentiva di undici anni e otto mesi per i crimini di insider trading e manipolazione del mercato azionario, commessi nel 2013. La sentenza è stata comminata dal giudice della terza sezione penale del tribunale federale di Rio de Janeiro, Rosalia Monteiro Figueira. Batista è stato anche condannato al pagamento di una multa da 871 milioni di real (134 milioni di euro). Batista avrebbe utilizzato informazioni rilevanti, non ancora divulgate al mercato, ottenendo profitti indebiti dalla vendita di azioni della sua compagnia petrolifera Ogx in un periodo in cui gli investitori avevano aspettative positive nei confronti della società, sulla base di informazioni ottimistiche (divulgato da lui stesso), di seguito rivelatesi fuorvianti. Nella sentenza, il giudice Monteiro Figueira ha scritto che Batista "ha mostrato un fascino incontrollabile per la ricchezza, un'ambizione illimitata che lo ha portato ad operare nel mercato dei capitali in modo criminale, con estremo livello di riprovazione", con l'obiettivo di ottenere "facili guadagni a discapito della comunità, 'credendo' nel suo potere economico e nell'impunità che grande danno ha arrecato alla società brasiliana", conclude il dispositivo. (Brb)