Governo: Boldrini, un caffè con Salvini? no grazie, magari mi avvelena pure

- "Banalizzare tutto con un caffè mi sembra degno di lui". Così Laura Boldrini risponde, intervistata da Radio Popolare, al leader leghista Matteo Salvini che aveva detto: potrei prendere un caffè con lei. "Qui parliamo di battaglie politiche di anni – prosegue Boldrini – io un caffè lo prendo con un mio amico, non certo con uno che ha fatto un uso spregiudicato della Rete, che ha alimentato l'odio, dividendo il nostro Paese pesantemente, che teneva i migranti in mare per farsi pubblicità. Uno che sbandierava la bambola gonfiabile... Io ho una dignità e dei principi molto solidi, sono i diritti delle persone, delle donne, l'europeismo. Quindi non vedo punti in comune. Poi magari vado a prendere questo caffè e... mi avvelena pure!". (Rem)