Disabilità: Raggi, nuovo regolamento per Consulta Roma, iscrizioni aperte fino al 6 aprile

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato oggi il nuovo regolamento per la Consulta cittadina per i diritti delle persone con disabilità. "Un nuovo organismo costituito dopo un lungo percorso di consultazione tra associazioni e cittadini", spiega Raggi in un post su Facebook. "La novità più importante riguarda proprio la possibilità per le singole persone con disabilità e per i loro famigliari, e non solo per le associazioni, di iscriversi direttamente all’interno della Consulta. Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 6 aprile". Le informazioni sono sul sito di Roma Capitale "www.comune.roma.it". "Un’ulteriore novità riguarda il confronto tra la Consulta e l’amministrazione capitolina - sottolinea la sindaca -, che sui temi della disabilità diventa un passaggio obbligatorio: questo confronto sarà quindi produttivo ed efficace per le decisioni politiche e amministrative della città. Il modello parte dall’ascolto dei bisogni dei cittadini. Invito quindi le associazioni e i cittadini con disabilità a sfruttare questa occasione, iscrivendosi alla Consulta, per far sentire la propria voce e incidere sulle scelte che riguardano l’accessibilità e l’inclusione. Ringrazio - conclude Raggi - la vicepresidente della commissione Politiche sociali Cristiana Paciocco e il delegato all'accessibilità universale Andrea Venuto per il complesso lavoro di confronto portato avanti per raggiungere questo risultato". (Rer)