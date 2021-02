Governo: Boldrini, un caffè con Salvini? no grazie, magari mi avvelena pure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Alla domanda su come farà, in questo governo, su un tema come l'immigrazione, Boldrini risponde che "a mio giudizio questi temi devono essere affrontati senza un vincolo di maggioranza. Noi abbiamo mandato in soffitta i decreti di Salvini, adesso c'è un buon decreto sull'immigrazione e quello rimane, non è in discussione. Salvini sta facendo dei salti mortali per presentarsi con una nuova immagine. A mio avviso lo fa solo per interesse".(Rem)