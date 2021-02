Usa: al via quarto giorno impeachment Trump, iniziano argomentazioni difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via al Senato federale degli Stati Uniti la quarta giornata del processo di impeachment ai danni dell’ex presidente Donald Trump, accusato di “istigazione alla rivolta” per i fatti del Campidoglio. Il 6 gennaio scorso, infatti, un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso, e nei successivi scontri tra forze dell’ordine e facinorosi hanno perso la vita cinque persone. Oggi tocca ai legali dell’ex inquilino della Casa Bianca suffragare le ragioni della difesa. La posizione degli avvocati andrà a concentrarsi principalmente su tre punti: non è costituzionale mettere sotto impeachment un presidente non più in carica; Trump si è avvalso del diritto di non rispondere, garantito dal primo emendamento; l’accusa non è riuscita a provare alcun collegamento tra i discorsi fatti da Trump prima dell’assalto al Congresso e l’assalto stesso. (segue) (Nys)