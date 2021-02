Ungheria: portavoce governo contro la politicizzazione della pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politicizzazione della pandemia di coronavirus va evitata. E' quanto ritiene Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, in una lettera al quotidiano olandese "De Telegraaf". Kovacs ha voluto rispondere ad un recente editoriale apparso sul quotidiano in cui si criticava la decisione di Budapest di usare il vaccino russo Sputnik V. Il politico magiaro afferma che, se i Paesi Bassi vogliono mettere in pericolo la vita dei propri cittadini "politicizzando l'accesso ai vaccini, sono liberi di farlo". L'Ungheria preferisce mettere la salvaguardia della vita e della salute e la lotta alla diffusione del coronavirus al primo posto. L'articolo contro la campagna di approvvigionamento di vaccini ungherese da parte di "De Telegraaf" mostra "perché i Paesi Bassi, con un ritmo di vaccinazione pro capite che è la metà di quello ungherese, latitino sfortunatamente dietro a tutti i Paesi dell'Unione europea", eccezion fatta per Lettonia e Bulgaria. Kovacs ha ricordato anche il buon esempio della Serbia, che non è in Unione europea e non è stata "rallentata dalla campagna di approvvigionamento Ue comune" e non ha dovuto attendere l'approvazione dell'Agenzia europea per il farmaco (Ema) per iniziare a vaccinare. La decisione di Budapest di impiegare lo Sputnik V non è stata affrettata, spiega Kovacs, per il quale i test degli esperti sono stati rigorosi. (Vap)