Turchia: Picierno, vicenda Enes Kanter emblematica di quanto avviene nel Paese

- Enes Kanter è un apolide e si trova in questa condizione non perché il suo Paese si è dissolto, come capitò a molti cittadini della ex-Unione Sovietica ma perché il suo paese, la Turchia, gli ha revocato la cittadinanza. È la denuncia lanciata dall’europarlamentare Pina Picierno, in un webinar organizzato dal Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici presso il Parlamento Europeo. “La Turchia si è rivalsa contro i familiari, il padre in particolare, con una detenzione ingiusta durata anni. Quale reato ha commesso Kanter? Essere un giocatore di Basket dell’Nba gioca attualmente con i Portland Trail Blazers, negli Stati Uniti. Cosa avrà mai potuto fare un giocatore di pallacanestro di così grave? Ha svelato e denunciato le gravi limitazioni e repressioni delle libertà e dei diritti nel suo paese. La sua è una storia di resistenza. Che deve essere conosciuta da tutti affinché tutti abbiano chiaro cosa succede nella Turchia di Erdogan”, ha dichiarato la Picierno.(Res)