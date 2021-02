Viabilità: Aspi, domani sera chiusure per lavori su tratti milanesi A4 Milano-Brescia e A8 Milano-Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire la rimozione dei pannelli fonici, in orario notturno, dalle 22.00 di sabato 13 alle 7.00 di domenica 14 febbraio, Sulla A4 sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia. Di conseguenza, lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata verso Brescia. Lo svincolo di Cormano sarà inoltre chiuso in entrata verso Torino. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, proseguire sulla SP35 Milano-Meda verso Meda e successivamente sulla A52 Tangenziale nord in direzione est e rientrare sulla A4 alla stazione di Monza In alternativa al a chiusura dello svincolo di Cormano, in entrata verso Torino, si potrà entrare allo svincolo di Milano Viale Certosa. Inoltre sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e sulla SP35 Milano/Meda, per poi proseguire sulla A8 Milano-Varese. Infine sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Brescia. In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano e seguire indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano. (segue) (Com)