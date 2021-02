Ue: Breton risponde a Tajani su turismo invernale, Stati possono risarcire aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri possono adottare misure finalizzate a risarcire le imprese per i danni subiti a causa della pandemia, anche quelli connessi agli sport invernali. Questa la risposta del commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, all'interrogazione presentata dall'eurodeputato e vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Nell'interrogazione, Tajani faceva presente che "in Italia, oltre quattro milioni di sportivi praticano sport sulla neve, generando un indotto che vale circa il 12 per cento del Pil prodotto dal settore turistico in Italia, con un fatturato che supera gli 11 miliardi di euro, in costante crescita negli ultimi anni". Tajani precisava che, per la stagione turistica invernale, "i governi nazionali hanno predisposto misure diverse per la gestione degli impianti sciistici" con il rischio "di compromettere il mercato interno del turismo invernale". Quindi, "per evitare una concorrenza sleale", Tajani spiegava la necessità di "un coordinamento europeo nonché decisioni e regole comuni in tutta l'Unione" e chiedeva alla Commissione se fosse "al corrente di questo problema", se intendesse "avviare una verifica e una valutazione delle diverse misure adottate dagli Stati membri" e se intendesse "predisporre linee guida e chiare regole comuni per non danneggiare le imprese e salvaguardare così questo importante settore economico". (segue) (Beb)