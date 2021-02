Ue: Breton risponde a Tajani su turismo invernale, Stati possono risarcire aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risposta odierna, Breton ha sottolineato che "l'Ue non ha alcuna competenza per quanto riguarda la chiusura o l'apertura degli impianti sciistici" e che "i governi nazionali o regionali decidono quali misure sanitarie e di sicurezza siano opportune sulla base della situazione epidemiologica del rispettivo territorio". Il commissario ha ricordato la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 che "prende atto degli aspetti transfrontalieri del turismo invernale e raccomanda agli Stati membri di valutare con attenzione la possibilità di adottare un approccio comune basato sul coordinamento, sulla coerenza e sulle prove scientifiche". Tale approccio, ha precisato Breton, è stato discusso nel Consiglio nell'ambito dei dispositivi integrati dell'Ue per la risposta politica alle crisi (Ipcr) sulla base degli orientamenti scientifici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Breton ha specificato che "il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione fornisce norme e orientamenti specifici agli Stati membri che desiderano sostenere l'economia nel contesto della pandemia di Covid-19" e che "gli Stati membri possono adottare misure finalizzate a risarcire le imprese per i danni subiti a causa della pandemia, anche quelli connessi agli sport invernali". (segue) (Beb)