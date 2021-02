Covid: a Milano focolaio di 11 casi nella scuola dell'infanzia di via Lope de Vega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ats Città Metropolitana di Milano comunica in una nota di aver individuato un focolaio Covid-19 presso la scuola dell'infanzia di via Lope de Vega, a Milano, dove sono stati riscontrati 11 casi positivi nelle 5 sezioni, 4 bambini e 7 educatrici. Un altro caso positivo riguardante un'educatrice è stato rilevato in una sezione del nido adiacente alla scuola dell'infanzia, che però ha ingresso differente e quindi nessun collegamento con quest'ultima. Tutte le sezioni interessate sono già in quarantena e tutti i bimbi e il personale sarà sottoposto a tampone. Per alcuni casi, anche in virtù delle ultime indicazioni da parte di Regione Lombardia, è stato disposto il sequenziamento virale per accertare se vi sia la presenza di varianti che, qualora rilevate, richiederanno l'adozione di ulteriori misure. (Com)