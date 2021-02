Governo: Brescia (M5s), a squadra chiediamo testa e cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle sosterrà il governo Draghi. Chiediamo alla squadra dei ministri testa e cuore per affrontare questa emergenza sanitaria e sociale". Lo ha detto Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, intervenendo a RaiNews24. "Il Paese è bloccato da un mese da questa assurda crisi di governo. Dobbiamo tornare a lavorare. Il voto dei nostri iscritti è stato una prova di maturità. I parlamentari - conclude - devono adeguarsi come prevedono le nostre regole. I 'no' ci spingono a controllare con più forza e con più attenzione l'azione del governo, dal Recovery Fund ai risultati raggiunti dal Movimento in questi anni". (Com)