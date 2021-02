Nord Macedonia: premier Zaev, vaccino Covid Sinopharm in arrivo dopo Capodanno cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi del vaccino cinese Sinopharm ordinate dalla Macedonia del Nord arriveranno a Skopje dopo il 18 febbraio, giorno in cui termineranno i festeggiamenti del Capodanno cinese. Lo ha dichiarato oggi il premier macedone, Zoran Zaev, secondo quanto riferisce la stampa macedone. La Macedonia del Nord non ha ancora a disposizione nessun vaccino nonostante abbia avviato già da alcuni giorni la raccolta delle richieste da parte dei cittadini per la vaccinazione di massa. Il premier ha risposto oggi alle domande dei giornalisti sull'arrivo dei primi contingenti nel Paese, precisando che Skopje attende anche ottomila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech donate dalla Serbia. Per questo contingente, ha detto Zaev, occorre che venga terminata la documentazione tecnica necessaria da parte dell'azienda Pfizer per la spedizione. "Si tratta della preparazione della documentazione tecnica da parte di Pfizer. L'obiettivo è ottenere prima quattromila vaccini e poi gli altri quattromila", ha dichiarato. (segue) (Seb)