Nord Macedonia: premier Zaev, vaccino Covid Sinopharm in arrivo dopo Capodanno cinese (2)

- Le autorità serbe, il presidente Aleksandar Vucic e la prima ministra Ana Brnabic, vogliono farlo il prima possibile ed è così che hanno annunciato. La prima parte dell'operazione ha riguardato l'accordo per cui è vietata la riesportazione, ovvero la rivendita in un altro Paese, quindi hanno deciso di effettuare una donazione per avviare l'intero processo. Sfortunatamente stiamo ancora aspettando queste approvazioni da parte di Pfizer", ha detto Zaev. La Macedonia del Nord ha anche ordinato un contingente di 200 mila vaccini dalla cinese Sinopharm per poter avviare la vaccinazione sulla popolazione, poiché non ha ancora ricevuto le dosi pagate in anticipo attraverso il meccanismo internazionale Covax. "I vaccini dell'azienda cinese Sinopharm arriveranno dopo la fine del Capodanno cinese. Il governo sta pagando le dosi oggi e queste arriveranno dopo il 18 febbraio. Entro la fine di questo mese il vaccino raggiungerà il Paese", ha detto Zaev. Il premier ha poi osservato che la Macedonia del Nord "non è l'unica a non aver ricevuto vaccini", e che il problema del reperimento delle dosi riguarda tutti i Balcani occidentali. (Seb)