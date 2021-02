Cipro: leader turco-cipriota Tatar, scopo principale è ottenere riconoscimento sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autoproclamata Repubblica turca di Cipro del nord (Trnc) ha come scopo primario il riconoscimento della propria sovranità da parte della comunità internazionale e su questo tema non scenderà a compromessi. Lo ha detto oggi Ersin Tatar, presidente della Trnc, parlando a un incontro online dell’Associazione dei corrispondenti diplomatici. In riferimento ai colloqui per risolvere la crisi nell’isola, Tatar ha detto che i risultati di un sondaggio pubblico indicano che un potenziale accordo basato su una soluzione federale – richiesta dalla parte greco-cipriota – non avrebbe “alcuna speranza”. D’altronde, ha proseguito, solo una volta riconosciuta la sovranità della Trnc potranno essere discussi “altri dettagli” dei negoziati. Riguardo alla conferenza informale 5+1 sulla questione di Cipro che dovrebbe svolgersi a marzo sotto l’egida dell’Onu, il presidente turco-cipriota ha ribadito che la sua parte parteciperà per esporre la propria visione. “Se c’è una qualche base comune per il futuro dell’isola, sarà affrontata agli incontri 5+1. Non ci sarà alcuna ritirata”, ha detto. “La Turchia e la parte turco-cipriota si stanno preparando per i negoziati in pieno accordo”, ha detto Tatar. “Questo ci dà conforto, e tale conforto è significativamente importante per rafforzare la nostra posizione nei colloqui”. (segue) (Tua)