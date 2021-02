Cipro: leader turco-cipriota Tatar, scopo principale è ottenere riconoscimento sovranità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolineando che le condizioni sull’isola di Cipro sono cambiate, Tatar ha detto che due Stati separati basati sul principio di eguaglianza sovrana possono cooperare l’uno con l’altro. “La cooperazione può consistere nel condividere risorse energetiche. Sono possibili collaborazioni su altre questioni, ma vivere fianco a fianco è essenziale”, ha detto. A proposito del modello federale, proposto da Grecia e Cipro, il leader turco-cipriota ha detto che il federalismo “non è più un’opzione”. “Una federazione potrebbe essere istituita in caso di bisogno”, ha detto Tatar, ma “non abbiamo tale bisogno”. Nel caso in cui non si raggiungesse alcun accordo, ha proseguito il presidente Trnc, resterà in piedi lo status corrente, ma l’autoproclamata Repubblica del Nord sarà ancora “più integrata con la Turchia”. Tatar ha inoltre aggiunto che sono in corso valutazioni per modificare lo status di Varosha, quartiere della città di Famagosta, da zona militare a zona civile. “Stiamo preparando un regolamento legale. La zona militare si trasformerà in zona civile”, ha detto. “Varosha diventerà una regione come qualunque altra nella Trnc”, ha aggiunto. (Tua)