Latina: da Next riconoscimento come città sostenibile, assessore Bilancio, “orgogliosi”

- Oltre 40 associazioni federate a Next (La Sapienza, Tor Vergata, le Acli, la Cgil, la Cisl, il Kyoto club, Fairtrade, Altromercato, Earth day, Il forum nazionale del Terzo settore, Legambiente, per citare le più note) hanno valutato il Comune di Latina come “sostenibile”, attribuendo con 84 punti su 100 l’impegno dell’amministrazione per il Benessere equo e sostenibile (Bes) e per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo riferisce in una nota l’assessore al Bilancio di Latina, Gianmarco Proietti. “Sono davvero orgoglioso – afferma Proietti –. Partecipazione, welfare solidale, corresponsabilità, erano parole lontane dalla finanza locale e invece oggi sono divenute sistemiche a Latina: è ciò che si intende quando parliamo di bilancio generativo, cuore dell’economia civile. Oggi il bilancio comunale anche dalla Fondazione etica è valutato come good nel rating nazionale delle città capoluogo, unica città del Lazio ad avere una capacità finanziaria in posizione satisfactory, con punteggi superiori a tutte le città del centro sud. Questo dimostra che impostare la politica economica e finanziaria del Comune di Latina mettendo al centro le persone non solo è una politica che umanizza i numeri del bilancio – sottolinea l’assessore -, ma garantisce anche quella qualità finanziaria che rating tecnici certificavano come positiva. Anche il prossimo bilancio 2021-2023 – conclude Proietti – avrà una visione ampia che porterà Latina a essere città italiana ed europea e legherà alla prudenza ancora innovazione e generatività, sulla linea straordinaria che questa amministrazione ha impostato e che organizzazioni nazionali ed europee stanno ogni giorno riconoscendo”.(Rer)