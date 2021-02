Francia: prolungati i saldi fino al 2 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i saldi invernali sono stati prolungati di due settimane, fino al 2 marzo. Lo ha deciso il governo per permettere ai negozi di di assorbire l'impatto del coprifuoco, in vigore dalle 18 alle 6 del mattino. Dal ministero dell'Economia fanno sapere che questa misura permetterà ai negozi di svuotare i magazzini. In questo modo l'esecutivo ha accolto la richiesta dei commercianti, che chiedevano una proroga del periodo dei saldi.(Frp)