Algeria: presidente Tebboune ritorna dalla Germania

Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, è tornato oggi nel Paese, un mese dopo essersi recato per ricevere cure mediche in Germania, dove ha subito un intervento chirurgico a un piede a causa di complicazioni legate al coronavirus. Prima dell'operazione Tebboune è stato trasferito in Germania, dove è rimasto per due mesi per curare il Covid-19, è ritornato in Algeria per un breve periodo a dicembre per promulgare la legge finanziaria 2021 e la nuova Costituzione, e si è recato nuovamente in Europa a proseguire il trattamento.