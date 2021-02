Madagascar: missione Fmi raggiunge accordo su concessione di credito esteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Madagascar ha raggiunto un accordo con le autorità sulla concessione di un credito esteso. Lo riferisce in un comunicato lo stesso Fmi, pubblicato al termine di una missione di monitoraggio nel Paese africano. Nella nota si sottolinea che le opinioni espresse nella dichiarazione sono quelle del personale della missione e non rappresentano necessariamente le opinioni del Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale: le conclusioni non saranno di conseguenza discusse in sede di Consiglio e lo stesso accordo per essere considerato valido dovrà essere prima soggetto all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Fmi. Il programma - prosegue la nota - mira a sostenere la ripresa dalla pandemia, preservare la stabilità macroeconomica e promuovere lo slancio delle riforme per aumentare e sostenere la crescita inclusiva. Le azioni politiche chiave nell'ambito del programma sostenuto dall'Fmi si concentreranno sulla ricostruzione dello spazio fiscale per consentire gli investimenti e la spesa sociale tanto necessari, la ripresa e l'avanzamento delle riforme strutturali e le agende di governance e il rafforzamento del quadro di politica monetaria. (Com)