Energia: Opec rivede al ribasso aumento domanda petrolifera nel 2021

- La domanda di petrolio aumenterà di 5,79 milioni di barili al giorno nel 2021 a 96,05 milioni di barili. È quanto emerge dal rapporto mensile dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) che ha ridotto le sue previsioni di crescita di 110.000 barili al giorno fatte lo scorso dicembre. La prospettiva di una domanda più debole ha già spinto l'Opec e Paesi produttori al di fuori del Carello che formano l’alleanza Opec+ a rallentare il loro piano per aumentare la produzione. "Mentre l'economia globale sta mostrando segni di ripresa nel 2021, la domanda di petrolio è attualmente in ritardo, ma si prevede che aumenterà nella seconda metà del 2021", ha affermato l'Opec nel rapporto. Il cartello petrolifero ha costantemente abbassato le previsioni di crescita della domanda di petrolio per il 2021 dai 7 milioni di barili al giorno previsti a luglio. Il gruppo ha aumentato le sue previsioni di crescita economica mondiale quest'anno al 4,8 per cento dal 4,4 per cento precedente, nonostante l'impatto delle sfide connesse alla pandemia, come l’emergere di nuove varianti del Covid-19 e l'efficacia dei vaccini. Secondo il rapporto, la somministrazione dei vaccini sta aumentando a livello globale a fronte di un calo dei contagi in alcune aree, di miglioramenti nel trattamento dei pazienti Covid e nel tracciamento dei contagi che potrebbero fornire sostegno anche a un'accelerazione dell'attività economica dopo il primo trimestre 2021. (segue) (Res)