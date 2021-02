Energia: Opec rivede al ribasso aumento domanda petrolifera nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il ritardo nella ripresa della domanda petrolifera, l’Opec ha rilevato che l’offerta dei produttori al di fuori del Cartello è sottoperformante. L'Opec ha ridotto la sua previsione di crescita dell'offerta non Opec a 670.000 barili di petrolio al giorno quest'anno da 850.000 barili al giorno del precedente rapporto. Secondo il rapporto, la produzione di petrolio da scisti bituminosi (Shale Oil) statunitense potrebbe diminuire nel 2021 nonostante i prezzi del petrolio più alti. "L'offerta dagli Stati Uniti è influenzata dalle incertezze a breve termine legate alla pandemia e dalla continua disciplina della spesa in conto capitale che porta a una minore spesa in conto capitale a monte delle compagnie petrolifere statunitensi", si legge nel rapporto. (segue) (Res)