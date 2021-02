Energia: Opec rivede al ribasso aumento domanda petrolifera nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori parte dell’alleanza Opec + hanno tagliato l'offerta di 9,7 milioni di barili al giorno nel 2020 per sostenere il mercato petrolifero. A gennaio l’alleanza ha deciso di aumentare la produzione di 500.000 barili al giorno nell'ambito di un piano per allentare gradualmente le politiche di tagli. La maggior parte dei produttori sta lavorando per limitare le forniture a febbraio e marzo. In base a quanto si legge nel rapporto, la produzione di greggio dell'Opec a gennaio è aumentata di 180.000 barili al giorno a 25,50 milioni di barili guidata da Arabia Saudita, Iran e Venezuela. Il dato registrato è inferiore all'aumento di 300.000 consentito dal piano Opec + per gennaio. (Res)