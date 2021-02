Montenegro: portavoce Ue, seguire le riforme realizzate nel sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Montenegro deve proseguire nella riforma giudiziaria basandosi su quanto già attuato in questo settore. E' l'opinione della portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero, secondo quanto riferisce oggi l'emittente "Rtcg". Pisonero ha così commentato gli annunci di modifica della legge sulla Procura nazionale nel Paese balcanico. La portavoce ha osservato che, conformemente al quadro negoziale di adesione con l'Ue, deve essere garantito un equilibrio complessivo nell'andamento dei negoziati sui capitoli aperti. "Lo Stato di diritto è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea e, in quanto tale, un elemento cruciale del processo di adesione, che determina il ritmo generale dei negoziati. Al fine di compiere ulteriori progressi verso l'Ue e soddisfare i parametri di riferimento provvisori per il capitolo 23, il Montenegro deve compiere ulteriori progressi nelle riforme dello Stato di diritto, compresi i progressi, e non battute d'arresto, nell'attuazione della riforma giudiziaria", ha detto Pisonero.