Scuola: Città metropolitana Roma, dieci nuove aule per istituto Da Vinci di Fiumicino

- Dieci aule con servizi igienici saranno disponibili da subito per l'istituto scolastico Leonardo Da Vinci di Fiumicino. In una notaTeresa Zotta, vicesindaca e delegata alle scuole di Città metropolitana di Roma, spiega: "Grazie alla disponibilità del Centro pastorale parrocchiale siamo riusciti a dare una risposta immediata alle esigenze che ci erano state richieste dalla dirigente scolastica. Continua il nostro impegno per dare le risposte che oggi sono possibili, le uniche in questo momento, utili a garantire il diritto allo studio dei nostri giovani. L'emergenza Covid ha messo in luce le gravi carenze nel settore dell'edilizia scolastica. Alcuni interventi si sono resi possibili grazie ai finanziamenti che finalmente sono arrivati. Avevamo stimato un fabbisogno quantificato per mettere a norma i nostri istituti, più di 300 tra Roma e provincia, la maggior parte concentrati su Roma e anche in edifici storici, di circa 180 milioni di euro. Mi auguro che l'attenzione alla scuola resti vivo e che il nuovo governo lo mantenga tra i primissimi punti del programma. Noi continueremo a cercare spazi - conclude -, a prevedere nuovi ampliamenti per dare risposte alle nostre scuole".(Com)