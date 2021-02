© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIENuova edizione del convegno sulla mondialità "Fratelli tutti? I movimenti popolari: pensare e agire come comunità" con l'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini e il cardinale Luis Antonio Tagle , prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.Diretta streaming (ore 1.00)Mobilitazione cittadina attraverso i gazebo di Fratelli d'Italia per spiegare il no di Giorgia Meloni al governo Draghi.Banchetti e volantinaggi in tutti i Municipi della città per l'iniziativa del Partito Democratico Milano Metropolitana "Ti raccontiamo Milano" che prosegue per tutto il weekend.Manifestazione del Movimento "gilet arancioni" del Generale Cong. Antonio PappalardoPiazza Duomo (ore 14.30)(Rem)