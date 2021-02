Roma: scontro M5s-Lega su mozione approvata in Assemblea capitolina ma rigettata da Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scontro a Roma sul tema dei guardiamacchine. Una mozione, approvata nel 2019 all'unanimità in Assemblea capitolina anche col voto del M5s - e proposta dai consiglieri Davide Bordoni della Lega e Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia - prevede che alcune aree individuate dai Municipi siano affidate ai guardiamacchine. Nella Capitale ci sono oltre 200 operatori, dotati di licenza comunale per il servizio di parcheggio, che attendono di essere ricollocati: Atac negli anni passati ne ha assorbiti una parte. Ieri il consiglio del Municipio X di Roma, però, si è espresso contrariamente alla mozione. Il capogruppo M5s del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni, in una nota rilanciata dal suo profilo Facebook, ha spiegato che l'atto d'indirizzo proposto dal centrodestra "vorrebbe far diventare il nostro territorio come il centro storico di Roma, facendo pagare ai cittadini del municipio il parcheggio per la propria auto". Di Giovanni ha sottolineato che "le forze di centrodestra cercano di portare avanti" attraverso la mozione "un dispositivo che prevede di affidare le aree pubbliche, compreso il nostro Municipio, alla gestione dei guardiamacchine, rendendo così di fatto i parcheggi a pagamento in aree che proprio gli stessi municipi devono identificare" e che per questo il M5s municipale ha espresso in Aula "la propria contrarietà". La Lega, attraverso il consigliere Piero Cucunato del Municipio Roma IX, replica: "Oltre a non sapere che la mozione di cui parla, relativa all'individuazione di aree da destinare al servizio dei guardiamacchine, è stata firmata e votata dal M5s all'unanimità Di Giovanni non si è nemmeno accorto che la sua sindaca ha inviato una missiva ai Municipi di applicazione del documento - afferma Cucunato -. Dispiace che la formazione politica ricevuta da Di Giovanni nelle fila del centrodestra in passato sia andata persa così rapidamente". (Rer)