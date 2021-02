Roma: Ama, a Flaminio nessuno stop attività, già allestita nuova sala deposito urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno del cimitero Flaminio "le attività di accettazione salme, inumazione, tumulazione e cremazione continuano a svolgersi senza nessuno stop assieme a tutte le altre operazioni. È pienamente assicurata l’operatività della struttura cimiteriale, che resta regolarmente aperta e funzionante". Lo comunica Ama Spa in una nota. "Il locale destinato a deposito sottoposto a sequestro - spiega la nota - ospitava solo una parte di urne (molte delle quali non ritirate da tempo). È già stato comunque allestito ed è operativo un nuovo spazio, una sala adeguatamente attrezzata per il deposito delle urne. L’azienda, che prende atto di quanto rilevato dalle Autorità competenti, metterà comunque in atto in tempi brevi le operazioni di manutenzione straordinaria". (segue) (Com)