Roma: Ama, a Flaminio nessuno stop attività, già allestita nuova sala deposito urne (2)

- Da circa un anno Ama, in stretta sinergia con Roma Capitale, "è impegnata in un massiccio programma di riqualificazione e manutenzione dei Cimiteri Capitolini a cui si è affiancata la riorganizzazione della struttura attraverso la nomina di un nuovo responsabile apicale e di un nuovo capo degli ispettori cimiteriali. Al Flaminio con i fondi della manutenzione ordinaria è stato eseguito il ripristino delle condizioni di sicurezza e la conseguente riapertura dell’accesso al pubblico per il gruppo di edifici H-Q. In particolare, è stata effettuata l’impermeabilizzazione delle coperture, tramite installazione di nuova guaina per un totale di 2.500 mq e si è poi provveduto ad interventi di stuccatura e tinteggiatura negli interni". (segue) (Com)